Definida a programação das 500 Milhas de Londrina

As 500 Milhas de Londrina são um das mais importantes competições de longa duração do Brasil - Crédito: Vanderley Soares

As 500 Milhas de Londrina já têm programação definida. A 28ª edição da tradicional prova de longa duração do Paraná será disputada nos dias 22 e 23 de novembro, no Autódromo Internacional Ayrton Senna. A promoção e a organização são de Beto Borghesi, Daniel Procópio e Aloysio Moreira, com supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA).

As inscrições estão abertas e podem ser feitas com Beto Borghesi, pelo celular/WhatsApp (43) 99938-0326. A reserva de boxes será pela ordem de inscrição. Haverá premiação para o campeão geral (categoria Força Livre) e para quem vencer as categorias I, II, III, VI, V, VI, VII e WIII.

Programação das 500 Milhas 2019

Sexta-Feira – 22/11

8h às 8h30 – 1º Treino Speed

8h35 às 9h05 – 1º Treino F-Vee 1600

9h10 às 9h40 – 1º Treino Turismo Marcas

9h50 às 11h50 – 1º Treino Livre das 500 Milhas (todas as categorias)

12h30 às 13h – 2º Treino Speed

13h05 às 13h35 – 2º Treino Fórmula VEE – 1600

13h40 às 14h10 – 2º Treino 200 Milhas Turismo Marcas

14h15 às 16h15 – 2º Treino 500 Milhas ( TODAS AS CATEGORIAS)

16h20 às 16h35 – Classificatório Metropolitano

16h40 às 16h55 – Classificatório Fórmula VEE – 1600

17h às 17h15 – Classificatório 200 Milhas Turismo Marcas

17h20 às 17h35 – Classificatório 500 Milhas Grupo I,II,III

17h40 às 17h55 – Classificatório 500 Ilhas Grupo IV,V,VI,VII

18h20 – Briefing 500 Milhas de Londrina

20h15 às 21h – Tomada de Tempo Geral 500 Milhas – (45 minutos)

Sábado – 23/11

8h – Abertura de Box Fórmula 1600

8h05 – Fechamento de Box Fórmula 1600

Placa de 5 minutos

8h10 – Largada 1ª corrida Fórmula 1600 (30 minutos )

8h40 – Chegada 1ª corrida Fórmula 1600

8h45 – Abertura de Box Speed

8h50 – Fechamento de Box Speed

Placa de 5 minutos

8h55- Largada 1ª corrida Speed ( 30 minutos + 1 volta)

9h30 – Chegada Speed

9h35 às 10h – Warm-up 500 Milhas

10h40 – Abertura de Box Fórmula 1600

10h45 – Fechamento de Box Fórmula 1600

Placa de 5 minutos

10h50 – Largada 2ª corrida Fórmula 1600 (30 minutos)

11h20 – Chegada 2ª corrida Fórmula 1600

11h35 – Abertura 2ª bateria Speed

11h40 – Fechamento de Box Speed

Placa de 5 minutos

11h45 – Largada 2ª bateria Speed

12h20 – Chegada Speed

12h25 – Abertura de Box 200 Milhas Turismo Marcas

12h30 – Fechamento de Box 200 Milhas Turismo Marcas

12h35 -Placa de 5 minutos

12h40 – Largada 200 Milhas Turismo Marcas

15h20 – Chegada 200 Milhas Turismo Marcas

15h30 -Abertura Box 500 Milhas

15h40 – Fechamento Box

15h45 – Troféu Pole Position

15h55 – Foto e Hino Nacional

16h15 – Largada 500 Milhas

Obs: Sujeito alteração nos horários