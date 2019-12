Defesa Civil alerta para temporal na região oeste

A Defesa Civil emitiu um alerta de temporal na manhã desta quarta-feira (11) para a região oeste do Paraná. Estão previstas chuvas intensas, raios e vendaval nas regiões oeste, noroeste, norte, leste e Campos Gerais.

Segundo o Climatempo, as temperaturas devem ficar entre os 17ºC e 29ºC. Durante a manhã haverá sol em algumas regiões com aumento de nuvens. Durante a tarde e à noite as chances de chuva são de 90% com previsão de 15mm.

A chuva deve começar por volta do meio dia e seguir até a madrugada de quinta-feira (12), quando estão previstas pancadas de chuva à tarde.