Estado pede o corte de 103 cargos da Unioeste; reitor ganha mais prazo

Cascavel – O reitor eleito da Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná), Alexandre Webber, fez ontem (10) a primeira reunião com a equipe de trabalho definida para a gestão 2020-2023.

A cerca de 20 dias de assumir o comando da Unioeste, o encontro foi para discussão geral de metas para o início dos trabalhos à frente da instituição.

Alexandre ressalta que uma das maiores questões é o HU (Hospital Universitário), mas comemorou um prazo a mais para discussão com o governo do Estado sobre o possível corte de 103 cargos na universidade. “Trata-se de um projeto do governo para a redução desses cargos, não são cargos específicos determinados, é uma medida quantitativa e seriam tanto contratações externas quanto internas. A ideia era aprovar a lei agora, mas a discussão foi adiada para daqui três meses, o que traz grande alívio para o início da gestão, uma vez que nós já sofremos com falta de servidores”, explica.

O futuro reitor cita o exemplo de contadores contratados e estatutários. “Nós temos apenas dois contadores, um que já está em vias de se aposentar, inclusive. Um na reitoria e um no câmpus de Marechal Cândido Rondon, dos demais câmpus são externos, mas nós precisamos de pelo menos um profissional em cada local, como vamos cortar?”

Ele adianta que tão logo assuma fará a revisão geral de servidores que são necessários e pleitear tanto com a Seti (Superintendência-Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior) quanto com a Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) possíveis contratações de servidores técnicos e de professores.

Webber defende uma padronização das universidades, em todos os quesitos, para que as regras sejam definidas e cumpridas por todas.

A reportagem enviou questionamentos à Seti sobre os cortes, mas não houver resposta até o fechamento da edição.

Recursos para o HU

Alexandre Webber promete fazer uma gestão focada na transparência e, para isso, assim que assumir fará uma revisão no HU. “Nós vamos analisar e revisar todos os contratos, os cargos e as horas trabalhadas. Fazer esse levantamento para que tanto o Estado quanto a população saiba como o HU funciona e quais são as necessidades que temos. Contratação de pessoal é uma delas”, adianta.

O futuro reitor promete diálogo constante e aberto com todos os órgãos da saúde pública regional e principalmente com a Sesa. Uma das situações para a qual ele já busca antecipar uma solução é o baixo estoque de insumos no HU. “Alguns materiais há estoque para menos de um mês. Há reagentes, por exemplo, que a empresa que fornece entra em férias coletivas em janeiro, então o que estamos buscando é uma liberação de verba do Estado… Entre suplementação e liberação orçamentária de recursos próprios do HU o valor se aproxima de R$ 10 milhões. Estamos em diálogo com o governo para que haja uma liberação até a próxima semana para que possamos garantir essas compras”, ressalta.

Alexandre afirma que o estoque mínimo que o hospital deve ter de produtos, medicamentos e insumos seria para três meses, mas que o ideal, com margem de segurança, seriam seis meses.

No próximo dia 18 Webber participa de uma reunião sobre os hospitais universitários convocada pela Sesa. Na ocasião, deve acontecer um primeiro diálogo sobre as demandas das unidades.

Equipe

O futuro reitor Alexandre Webber ainda não definiu oficialmente a equipe de vai assumir a direção do HU. Já a equipe que assume os trabalhos na universidade a partir de primeiro de janeiro de 2020 são: chefe de Gabinete, Itamar Borges; assessor executivo, Cláudio Marquetto; pró-reitor de Extensão, Fabiana Veloso; pró-reitor de Planejamento, Gerson Henrique da Silva; pró-reitor de Recursos Humanos, Joseane Silva Nobre; pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, Sanimar Busse; pró-reitor de Administração e Finanças, Geysler Bertolini; pró-reitor de Graduação, Eurides Kuster Macedo Junior.