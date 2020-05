Decreto autoriza abertura do comércio de Cascavel até às 22h nesta sexta e sábado

Considerando o cenário do novo coronavírus (covid-19) em Cascavel e o boletim epidemiológico da doença, que aponta 90 casos confirmados, sendo que desses, 82 já estão recuperados, além de toda a estrutura de saúde que Município preparou para o enfrentamento do vírus, o governo municipal tomou uma importante decisão.

O prefeito Leonaldo Paranhos ciente da importância do Dia das Mães para o comércio, assinou nesta sexta-feira (08) um decreto que libera o funcionamento das lojas até as 22h em Cascavel, somente nesta sexta-feira e neste sábado (09), em função da data que é considerada a segunda melhor do ano para os lojistas. O decreto foi publicado hoje em edição extraordinária no Diário Oficial do Município.

A colaboração dos cascavelenses em adotar o uso de máscara e evitar aglomerações também foram preponderantes para a liberação até as 22h. “Todos esses dados e a autorização do secretário de Saúde, Thiago Stefanello, foi o que possibilitou a fazer o decreto e ampliar a abertura do comércio”, pontua.

O prefeito reforça que os três pilares para o enfrentamento ao coronavírus continuam a guiar as decisões do governo. São eles: salvar o maior número de vidas possível, não deixar o sistema de saúde entrar em colapso e o terceiro que é não deixar que os primeiros pilares provoquem um colapso na economia.

Vale destacar que os comerciantes poderão abrir, mas devem continuar seguindo todas as medidas sanitárias e evitar aglomerações.

Confira o decreto: