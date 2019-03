Decisão no Estádio Olímpico

O dérbi entre que já é encarado como clássico ganhou mais um adjetivo: decisivo. FC Cascavel e Cascavel CR se enfrentam num jogo histórico neste domingo pela 5ª e última rodada da Taça Dirceu Krüger, a 2ª do Paranaense de Futebol 2019. O duelo está marcado para as 16h, no Estádio Olímpico Regional.

Para o time aurinegro, a partida vale vaga na Série D do Brasileiro 2020; para a equipe tricolor, vale vaga na semifinal desta segunda metade do campeonato – para isso, precisa vencer e que Coritiba ou Rio Branco não vençam. O Cascavel CR pode ficar com a vaga na Série D também. Para isso, além de vencer, precisa que o Cianorte não vença o Rio Branco em Paranaguá.

Nesta partida histórica – pela primeira vez duas equipes cascavelenses se enfrentarão na 1ª Divisão do Estadual – o mando de campo é do FC Cascavel. Os ingressos para as arquibancadas descobertas custam R$ 32 (inteira) e R$ 17 (meia-entrada), e para as cadeiras cobertas R$ 62 (inteira) e R$ 32 (meia-entrada).

FC CASCAVEL

No FC Cascavel, que teve o elenco bastante modificado no último jogo em relação à rodada anterior, a única certeza é a ausência do lateral-esquerdo Willian Simões, expulso em Cianorte, no fim de semana. Já a única dúvida no elenco recai sobre o atacante Ricardo Lobo, em recuperação.

Em relação à formação titular, as incógnitas são muitas. Da derrota para o Rio Branco, na última quinta-feira, para a vitória em Cianorte, o técnico Paulo Foiani mudou o time em todos os setores: o goleiro Giba “mandou” Fernando para o banco; João Carlos ganhou posição de Everton na lateral direita; Hítalo Rogério perdeu lugar para Nilson Jr na zaga; o volante Duda voltou à posição que havia sido ocupada por Bidia; Welton iniciou o jogo no lugar de Tocantins; e Libano assumiu a titularidade no lugar de Raí.

O FC Cascavel tem mais duas sessões de treinos antes do dérbi, uma na tarde desta sexta-feira, às 16h, e outra na manhã de sábado, às 9h30, para a definição do time titular.

CASCAVEL CR

Garantido na Série Ouro do Paranaense de Futebol para 2020, o Cascavel CR quer agora o que seria a “cereja do bolo”, depois de ter conquistado o objetivo de permanecer na elite do Estadual. Para isso, treina de olho no “vizinho” FC Cascavel, seu adversário neste domingo pela última rodada da Taça Dirceu Krüger, às 16h, no Estádio Olímpico.

O jogo histórico que pela primeira vez colocará frente a frente duas equipes profissionais da cidade vale vaga na semifinal da 2ª Taça para a Serpente Tricolor, que nos treinamentos da semana teve o zagueiro Vitor Carvalho como ausência em algumas atividades.

O defensor, entretanto, não é preocupação ao técnico Allan Aal, que espera todos os comandados à disposição no Clássico do Guizo. O treinador, aliás, não deve modificar muito a equipe em relação aos últimos jogos, quando enfrentou Coritiba e Paraná Clube com a mesma formação. Novidades seriam os retornos dos atacantes Rafael Castro e Sassá ao time titular, por opção de Aal.