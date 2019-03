Número de casos de diarreia tem redução, mas Saúde Municipal mantém vigilância

A Secretaria Municipal de Saúde, a Sesau, divulgou na manhã desta quarta-feira (27), nova nota técnica sobre os casos de DDA (Doença Diarreica Aguda). Considerando a investigação do surto de DDA, a Saúde informa que nesta última semana foram monitorados 581 casos de diarreia nas unidades sentinelas. Comparando com a semana anterior, houve diminuição de 141 casos.

A Sesau recebeu da Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) a informação dos resultados de 12 coletas de água, coletadas em pontos de captação (rio) e estações de tratamento da Sanepar. Dos 12 resultados, três foram positivos para Cryptosporidium. Os positivos são: uma amostra da água bruta (água do rio) e duas da água de retrolavagem dos filtros (água descartada antes do tratamento final da água).

Das amostras de água tratada, que é distribuída à população, não houve presença do Cryptosporidium.

A Sesau mantém as orientações de fervura da água e cuidados de higiene, lavagem dos reservatórios de água a cada seis meses e orienta as pessoas com sintomas de diarreia que procurem atendimento nas unidades de saúde. Outras 13 amostras de água coletadas de pontos se distribuição e fontes alternativas (poços) estão em processo de análise.