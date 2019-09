Datas Fifa: Seleção brasileira começa a se reunir para amistosos

Rio de Janeiro – A manhã da seleção brasileira foi movimentada, ontem, em Miami (EUA). Cinco novos jogadores se apresentaram ao técnico Tite. Dentre eles o goleiro Ivan, da Ponte Preta, um dos mais jovens deste grupo convocado para os amistosos contra a Colômbia, nesta sexta-feira (6), e o Peru, no dia 11 (quarta-feira).

Ivan chegou ao lado de Dani Alves, do São Paulo, e Jorge, do Santos. “É um grande privilégio estar com grandes jogadores. Já vim ao lado de dois caras que só via pela TV, então agora tenho que aproveitar ao máximo essa experiência”, comentou o goleiro da Macaca, de 1,95m.

Outros dois jogadores haviam chegado um pouco mais cedo, também vindos do Brasil. Bruno Henrique e Weverton, que se enfrentaram no domingo no duelo entre Flamengo e Palmeiras, chegaram juntos ao Mandarin Oriental, hotel que hospeda a seleção brasileira em Miami.

Mais tarde, foi a vez de Neymar se apresentar. Ele não joga desde o início de junho, quando lesionou o pé direito no amistoso contra o Catar, preparatório para a Copa América, a qual acabou cortado.

A seleção brasileira começou a se reunir em Miami no domingo (1º). O zagueiro Thiago Silva foi o primeiro a se apresentar. No mesmo dia chegaram o goleiro Ederson, o volante Fabinho e o atacante Roberto Firmino.