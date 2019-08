Data-base e reforma administrativa, são temas que esquentam 2º semestre

Curitiba – O líder do Governo na Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Hussein Bakri, definiu os dois temas que vão merecer prioridade neste segundo semestre, reinício do ano legislativo: finalizar o acordo com o funcionalismo sobre a data-base e a discussão sobre a segunda etapa da reforma administrativa proposta pelo governador Ratinho Junior.

Sobre a data-base, Bakri informou que na manhã desta terça-feira (6) o Fórum das Entidades Sindicais estará na Casa Civil para reunião em que será selado o acordo para o parcelamento até 2022 do reajuste salarial de 4,9% com pagamento da primeira parcela (2%) em janeiro do próximo ano e o restante dividido nos dois anos seguintes.

Selado o acordo, o governo tratará de enviar projeto à Assembleia Legislativa para ser votado até a semana que vem. Embora não vá constar do projeto, o acordo prevê também anistia às faltas dos servidores que aderiram à greve iniciada em junho e aumento nos valores do vale-transporte.

Nesse caso a discussão pode se estender porque uma pequena parte dos servidores não aceitou a proposta e continua em greve, a exemplo das universidades estaduais.

Já sobre a reforma administrativa, o deputado informou que o foco, agora, será a fusão de órgãos afins, como as autarquias Água Paraná e IAP (Instituto Ambiental do Paraná). A intenção, segundo ele, não é necessariamente diminuir despesas do Estado, mas melhorar a eficiência dos serviços, com mais rapidez nas decisões, principalmente em relação a licenciamentos ambientais.

A oposição já sinalizou que não pretende dar moleza para o governo. Alguns deputados cobram a economia prometida durante a campanha e contradizem os números apresentados pelo governo.