Curitiba encerra o Brasileiro de Endurance

Com a expectativa da participação de 40 carros, será disputado neste sábado as 6 Horas de Curitiba, valendo pela oitava e última etapa do Campeonato Brasileiro de Endurance. Será a prova mais longa do calendário. Com sete etapas realizadas, a classificação da categoria P-1 é a seguinte: 1º) Pedro Queirolo/David Muffato (P1 – AJR), com 750 pontos; 2º) Nilson Ribeiro/José Ribeiro (P1 – AJR), 715; 3º) Wagner Ebrahim/Pedro Aguiar/Fábio Ebrahim (P1 – Ginetta G57), 560; 4º) Vicente Orige (P1 – AJR), 415; e 5º) Tiel Andrade/Júlio Martini (P1 – AJR), com 410 pontos