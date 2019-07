Cúpula do Mercosul discute revisão integral de tarifas de importação

Santa Fe – Na abertura da 54ª Cúpula do Mercosul, a primeira depois de ter sido fechado o acordo entre o bloco e a União Europeia, o chanceler argentino, Jorge Faurie, disse que um dos temas a serem abordados será a revisão das tarifas de importação “para que nossas economias ganhem produtividade e competitividade no cenário internacional”. “Será a primeira vez, em 25 anos, que faremos uma revisão integral das alíquotas”, afirmou.

Com relação ao acordo com a União Europeia, os países do bloco discutem um esquema comum para acelerar o processo de implementação do tratado, por meio do mecanismo de cláusula de vigência bilateral. Ou seja, bastaria que um dos países do bloco tivesse a aprovação do Congresso, mais a aprovação do Parlamento Europeu, para poder começar a implementá-lo.

O chanceler argentino também anunciou oficialmente o acordo para a eliminação da cobrança de roaming internacional entre os países integrantes do bloco (Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai). “Será um elemento para facilitar a vida dos cidadãos que, com cada vez maior frequência, se movem entre nossos países e pedem para estar mais conectados”.

Nessa terça-feira (16), participam da reunião os chanceleres. Além do anfitrião, Faurie, estão presentes o brasileiro, Ernesto Araújo, o uruguaio, Rodolfo Nin Novoa, e o paraguaio Luis Alberto Castiglioni. Hoje ocorre a cúpula dos quatro países. A Argentina, atual presidente pro-tempore do bloco, passará o bastão para o Brasil.

Faurie disse ainda que os países também pretendem avançar nos acordos já em negociação com Canadá, Coreia, Singapura e Vietnã.

O encontro ocorre em Santa Fe, capital da Província Santa Fe, na Argentina.