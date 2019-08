Cruzeiro x Internacional abre hoje a semi da Copa do Brasil

Belo Horizonte – A fase semifinal da Copa do Brasil começa hoje com o duelo isolado entre Cruzeiro e Internacional, às 21h30, no Mineirão, pela rodada de ida.

O confronto opõe o maior vencedor da competição e atual bicampeão, mas que atravessa crise dentro e fora de campo, e uma equipe que reconstrói seu caminho desde a queda à Série B e apresenta um futebol consistente em busca de uma conquista nacional depois de 27 anos.

O Cruzeiro vive um momento turbulento, envolto em notícias negativas no setor policial, com conselheiros detidos pela Polícia Federal por diversos crimes (corrupção ativa, passiva, organização criminosa, obstrução de justiça e violação de sigilo funcional), há dois meses, e no setor esportivo, sem vencer nem marcar gols há sete jogos e eliminado da Libertadores. O técnico Mano Menezes, inclusive, chegou a colocar o cargo à disposição após a derrota de domingo para o rival Atlético-MG.

O Internacional, por sua vez, desde a queda para a Série B, em 2017, está em alta no País. Terceiro colocado no Brasileirão 2018, voltou à Libertadores este ano e já está nas quartas de final, além de disputar na parte de cima da tabela da Série A novamente neste ano.

O confronto de volta entre Colorado e Raposa será no dia 4 de setembro no Beira-Rio, em Porto Alegre, e quem avançar enfrentará na disputa pelo título Grêmio ou Athletico, que iniciarão a semifinal na próxima quarta-feira (14).

As equipes

No Cruzeiro, o meia-atacante Robinho, com cores musculares, vive a expectativa de iniciar o jogo entre os titulares – começou no banco de reservas contra o Galo. Caso contrário, Pedro Rocha deverá atuar mais recuado, com Fred à frente. No Internacional, D’Alessandro, suspenso, é ausência certa. A vaga deve ficar com Nonato, em uma escalação mais cautelosa, ou Sarrafiore, numa formação mais ousada. Já Rodrigo Lindoso é dúvida – caso não jogue, Rithely será o substituto.