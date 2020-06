Crédito emergencial precisa chegar efetivamente até as indústrias, defende Fiep

O governo federal publicou nesta semana a Medida Provisória 975, que cria o Programa Emergencial de Acesso a Crédito. Prevendo a disponibilização de R$ 20 bilhões ao Fundo Garantidor para Investimentos (FGI), o programa pretende reduzir os riscos assumidos pelas instituições financeiras que concedem crédito. Para a Federação das Indústrias do Paraná (Fiep), é fundamental que essa medida possibilite que os recursos sejam efetivamente liberados às empresas.

O presidente da Fiep, Carlos Valter Martins Pedro, explica que as medidas restritivas para a contenção do novo coronavírus reduziram a atividade industrial e a demanda por produtos industrializados. “Essa realidade fez com que a grande maioria das indústrias precisasse adotar medidas para manter vivos seus negócios e preservar os empregos de seus trabalhadores”, afirma. Ainda assim, como comprovam os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), a indústria do Paraná, somada ao setor da construção civil, fechou mais de 16 mil postos de trabalho em abril.

Para dar fôlego às indústrias, a Fiep considera que o acesso a linhas de crédito com taxas justas é fundamental. Para isso, diversas linhas emergenciais foram criadas pelos governos federal e estadual, com a promessa de juros baixos e acesso facilitado. “Na prática, porém, o que se observa no mercado é a manutenção de taxas elevadas, além da continuidade de uma série de exigências burocráticas”, diz Carlos Valter.

Agora, com a nova MP, o presidente da Fiep espera que as instituições financeiras comecem a facilitar a liberação de recursos. “Apoiamos todas as novas propostas que possam contribuir para a mudança da realidade atual do mercado de crédito, mas é preciso que elas sejam, de fato, colocadas em prática”, afirma.

Apoio – Por meio do Núcleo de Acesso ao Crédito, a Fiep oferece serviços de orientação e capacitação no acesso a recursos financeiros, com vistas à aproximação entre demanda e oferta de crédito. Mais informações em: fiepr.org.br/para-empresas/credito.

Por Assessoria Fiep

* Conteúdo Patrocinado