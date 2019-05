CRB e Vila Nova empatam pela quinta rodada da série B

Dando sequência à quinta rodada da Série B, CRB e Vila Nova se enfrentaram na noite desta sexta-feira (24). No Rei Pelé, em Alagoas, as equipes ficaram no empate em 1 a 1. Willie marcou o gol do time da casa, enquanto Diego Jussani deixou tudo igual para o Tigre.

Com o resultado, o Galo permanece na sexta posição e soma agora sete pontos. Enquanto os goianos pularam momentaneamente para o décimo lugar, com seis pontos.

O jogo

O jogo era no Rei Pelé, mas foi o Vila Nova que começou dando as cartas. Com sete minutos de bola rolando, Gastón aproveitou uma falha da defesa adversária e mandou uma bomba da intermediária, que carimbou a trave alagoana. Do outro lado, o CRB foi fatal e abriu o placar logo na primeira boa oportunidade. Em jogada bem trabalhada, Alisson Farias fez lançamento de três dedos para Felipe Ferreira, que cruzou na área para Willie estufar as redes, aos 22: 1 a 0. Depois do gol o time da casa passou a controlar mais o ritmo da partida.

Na volta do intervalo, o cenário do início do confronto se repetiu e o Tigre foi para o ataque. Aos cinco minutos, Alan Mineiro acertou o travessão e, na sequência, a pressão goiana surtiu efeito, com a sempre presente Lei do Ex. Na marca dos oito minutos, Diego Jussani cobrou falta da entrada da área, a bola ainda desviou na barreira e foi morrer dentro do gol garantindo o empate goiano: 1 a 1.