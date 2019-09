CPIs por atacado na fronteira 

Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu

Em Foz do Iguaçu, a Câmara Municipal instalou quatro CPIs simultâneas esta semana. As comissões foram solicitadas pelos vereadores João Miranda (PSD), Edson Narizão (PTB), Rogério Quadros (PTB), Nanci Rafagnin Andreola (PDT), Marino Garcia (sem partido) e Luiz Queiroga (DEM). Como os pedidos reúnem o número necessário de signatários, as CPIs são instaladas sem a necessidade de aprovação pela plenária.

180 dias

O presidente da Casa de Leis, Beni Rodrigues (PSB), deverá indicar três membros para cada uma das comissões abertas, que terão duração de 180 dias. Os processos visam apurar eventuais irregularidades em obras e serviços realizados em gestões anteriores. São alvos possíveis danos ambientais na construção de um barracão e uma creche; compra de maquinários; fraude na licitação do transporte coletivo; e, investigação sobre a destinação do lixo.