Coxa visita Ponte de olho em rivais na classificação

Curitiba – Vindo de dois empates seguidos na Série B, o Coritiba conseguiu encerrar a primeira metade do campeonato na vice-liderança, apesar de ter deixado o líder Bragantino se distanciar um pouco. Neste sábado, o Coxa visita a Ponte Preta disposto a voltar a vencer para se manter afastado das demais equipes do G4 na classificação. O jogo, válido pela 20ª rodada, a que abre o returno, está marcado para as 16h30 em Campinas, no Estádio Moisés Lucarelli.

A igualdade com o Vitória em casa na última rodada não estava nos planos, depois de ter ficado no empate no interior de São Paulo com o Bragantino, que está quatro pontos a frente do alviverde paranaense na tábua de posições.

O vice-líder Coritiba, por sua vez, tem três pontos de vantagem para o terceiro colocado Atlético-GO e o quarto colocado Sport, mas só consegue ser ultrapassado nesta rodada pelo Dragão goiano, caso este goleie o São Bento e o Coxa seja derrotado pela Macaca.

Para o compromisso em Campinas, o técnico Humberto Louzer não conta Rafinha, suspenso, e Robson, ainda em recuperação. Já o meia Giovanni, envolvido em negociação com o Goiás, é dúvida.

Tubarão e Fantasma

Londrina e Operário também vão a campo neste sábado pela 20ª rodada da Série B. Para o Tubarão, que já está a seis jogos sem vencer, o compromisso será em casa, contra o CRB, às 16h30. Já o Fantasma de Ponta Grossa atuará em Minas Gerais frente ao América-MG, às 19h. Londrina e Operário lutam para chegar ao G4