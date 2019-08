Coxa recebe Vitória em busca do título simbólico do 1º turno

Curitiba – A última rodada do primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro tem início nesta terça-feira (27) com oito jogos. Destaque para o embalado Coritba, que às 19h15 recebe o Vitória no Couto Pereira, pela 19ª rodada, em busca do título simbólico de campeão do turno.

Para isso, além de vencer, o Coxa precisa que o Bragantino tropece no CRB, às 16h30, também nesta terça. O time de Bragança Paulista (SP) lidera a classificação com 35 pontos, dois a mais que o vice-líder Coritiba. Os dois primeiros colocados da tábua de posições são os únicos que podem virar o turno como líder.

Para enfrentar o time baiano, o técnico Humberto Louzer tem o retorno do lateral-direito Diogo Matheus, que cumpriu suspensão no empate com o Bragantino. Já o veterano meio-campista Rafinha é dúvida e pode dar lugar a Wellissol no time titular.

Iguais

Os demais paranaenses na Série B têm campanhas semelhantes. Londrina, Operário e Paraná Clube têm 25 pontos, a cinco do G4. Para o Fantasma de Ponta Grossa e a Gralha curitibana, a chance de se aproximar do grupo dos quatro primeiros é nesta terça-feira. Sem vencer há duas rodadas, o Operário recebe o Figueirense às 20h30, no Germano Krüger. Já o Paraná Clube, que vive jejum de sete jogos sem vencer, desafia o Botafogo de Ribeirão Preto no interior de São Paulo. Para o Tubarão londrinense, que não vence há cinco rodadas, o compromisso será amanhã, em Campinas, contra o lanterninha Guarani.