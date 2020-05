Brasília – O avanço da covid-19 no mundo já deixou 240 mil mortes oficiais, com mais de 3,4 milhões de infectados. No Brasil, até o fechamento desta edição havia 6.491 óbitos e 92,8 mil casos confirmados. No Paraná, são 1.492 casos e 90 mortes.

Os Estados Unidos detêm um terço dos diagnósticos, com 27,7% das mortes. A boa notícia é que a Itália registrou ontem o menor número de casos desde 14 de março, com pouco mais de 330 óbitos, totalizando 28.710 mortes, em desaceleração.

