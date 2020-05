Saúde de Umuarama registra sétimo caso de covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde de Umuarama confirmou na manhã desse sábado (2), um novo caso de pessoa infectada por covid-19. Com este, o município contabiliza sete casos positivos da doença.

A paciente é uma mulher de 78 anos que apresentou sintomas gripais e foi atendida no decorrer da semana em uma Unidade Básica de Saúde (UBS). Posteriormente foi encaminhada para o hospital de referência (Uopeccan), onde permanece internada. O material foi coletado para exame e encaminhado ao Laboratório Central do Estado (Lacen), que confirmou o resultado deu positivo para coronavírus. Segundo a Assessoria de Comunicação da Prefeitura, não foi possível identificar a fonte do contágio com base nas informações prestadas pela família.

Todas as pessoas que tiveram contato com a paciente foram orientadas e estão em quarentena, sendo monitorados pela Secretaria de Saúde. A paciente está internada na enfermaria, apresenta nível normal de consciência e o estado dela é considerado estável. Conforme o último boletim, dos sete casos positivos para covid-19 três estão recuperados, dois seguem em isolamento domiciliar e uma pessoa está internada em enfermaria. Uma paciente morreu e existem ainda 96 casos suspeitos em acompanhamento e ainda 215 suspeitas já foram descartadas, totalizando 318 notificações.