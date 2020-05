Subiu para 86 o número de infectados pela covid-19 em Cascavel. As informações foram divulgadas no fim da tarde deste sábado (2) pela Secretaria de Saúde do município.

Dos casos positivos, 79 fizeram exame laboratorial, três teste rápido e quatro fizeram teste clínico-epidemiológico.

Outros 289 casos foram descartados, 284 pessoas estão em monitoramento e 3.914 já tiveram alta do isolamento domiciliar.

Clique aqui e confira o boletim completo.