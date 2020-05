Covid-19: Voluntários que levam comida e banho aos paraguaios parados na Ponte da Amizade serão testados

Um grupo de aproximadamente 30 pessoas que ficam na linha de frente do trabalho voluntário da entidade de ajuda humanitária Anjos da Madrugada, especialmente os que levam comida e banho para os paraguaios parados na Ponte da Amizade, na fronteira do Brasil com o Paraguai, vão passar por testes do novo coronavírus.

A ação é uma iniciativa de jornalistas de Foz do Iguaçu, Itaipu Binacional e Hospital Ministro Costa Cavalcanti (HMCC). A aplicação dos testes PCR-Real Time deve ser feita nesta quarta-feira (6) no Laboratório de Saúde Única do Centro de Medicina Tropical, do HMCC. A expectativa é que os resultados saiam até o final da semana.

Essas pessoas tiveram contato diretamente ou indiretamente com paraguaios parados na aduana, em função do fechamento das fronteiras, e testados positivamente com o novo coronavírus. Há mais de um mês os voluntários se revezam para levar a única refeição que os paraguaios recebem no local. O grupo também cuida da higiene do pessoal que aguarda a liberação para poder seguir viagem para o país vizinho. A maioria veio do Brasil, principalmente de São Paulo.

O presidente da Anjos da Madrugada, Johnson Mateus dos Santos, elogia a iniciativa. “Temos que cuidar da nossa saúde porque esse trabalho não pode parar. É importante para nos resguardar e proteger pessoas com quem temos contato.”

A Itaipu, por meio do HMCC, colocou à disposição da Prefeitura de Foz do Iguaçu 440 testes de covid-19. Eles estão sendo utilizados em cinco unidades básicas de saúde, desde segunda-feira (4). A análise dos testes também é feita no Laboratório de Saúde Única do Centro de Medicina Tropical do HMCC, que é habilitado pelo Laboratório Central do Estado (Lacen).

Segundo o coordenador do Grupo Estratégico de Covid-19 da Itaipu, coronel Jorge Aureo, “essas medidas são importantes para dar um panorama real da pandemia e partir para uma segunda onda de ações concretas de retomada de crescimento da cidade”. E acrescenta: “incluir os voluntários nessa testagem é uma prudência. Queremos garantir que esse trabalho não pare, mas de forma prudente”.

A ajuda de Itaipu

Além dessa iniciativa pontual, a empresa liberou R$ 15 milhões para a reestruturação do HMCC, que é mantido pela Itaipu, para a compra de equipamentos e insumos.

Outras unidades hospitalares da 9º Regional de Saúde do Estado do Paraná também são receberam equipamentos de proteção individual (EPIs), álcool em gel 70%, materiais, medicamentos e camas, entre outros.

Só para o Hospital Municipal Germano Lauck, em Foz do Iguaçu, cidade-sede da usina, a empresa vai encaminhar 15 aparelhos de ventilação mecânica, monitores e camas, além da estruturação de um leito de tratamento avançado no Hospital e Maternidade Nossa Senhora da Luz, em Medianeira, e mais um respirador mecânico para o Samu de Foz do Iguaçu.

A Itaipu também mais que dobrou o valor do Fundo de Auxílio Eventual, hoje chega a R$ 2,7 milhões. O público-alvo são entidades de ajuda humanitária. Itaipu controla a prestação de contas a partir da execução de um plano de trabalho, com uma série de critérios que são auditados internamente. Até o momento, 14 instituições fizeram contato para tirar dúvidas e começar o processo. Foram beneficiadas pelo auxílio a entidade Anjos da Madrugada e o Lar dos Velhinhos de Foz do Iguaçu. Outras 14 aguardam liberação de documentação.