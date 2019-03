Corrida olímpica começa nesta terça-feira

A etapa quatro estrelas de Doha (QAT) válida pelo Circuito Mundial de vôlei de praia 2019 será realizada de hoje a sábado e contará com cinco duplas do Brasil no naipe masculino. O torneio tem grande importância, sendo o primeiro da corrida olímpica das duplas brasileiras aos Jogos Tóquio 2020. No Circuito Mundial, os eventos são definidos pelo número de estrelas, indo de um até cinco. Mas na corrida olímpica do Brasil, apenas os eventos de quatro e cinco estrelas, além do Campeonato Mundial, são contabilizados, cada um com peso correspondente. Em Doha, o Brasil será representado na fase de grupos por Pedro Solberg/Vitor Felipe (RJ/PB), Evandro/Bruno Schmidt (RJ/DF), Guto/Saymon (RJ/MS) e Alison/André Stein (ES), os últimos por wild card (convite). Eles entrarão em quadra a partir de amanhã. Já Ricardo/Álvaro Filho (BA/PB) disputará o classificatório nesta terça-feira.