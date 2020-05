Corpo de militar do Exército é encontrado no Rio Paraná

Após quatro dias e meio de buscas, o corpo do soldado do Exército Daniel Henrique Trarbach Engelmann foi encontrado na madrugada desta sexta-feira (15) pelas equipes que faziam buscas no Rio Paraná na região de Guaíra. Mais de 100 homens foram deslocados para fazer o trabalho de resgate do soldado.

O militar desapareceu no último domingo (10), por volta das 23h, quando a embarcação em que estava patrulhando, no Rio Paraná, foi atingida por uma embarcação clandestina que transportava contrabando no rio. O corpo foi encontrado por equipes de resgate da operação de busca e salvamento por volta das 5h30 e encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Polícia Científica de Toledo.

O Ministério da Defesa emitiu uma nota de pesar, confira:

O Comando da 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada lamenta informar, na manhã de hoje (15 de maio), o falecimento do Soldado Daniel Henrique Trarbach Engelmann, que estava servindo na 15ª Companhia de Infantaria Motorizada (15ª Cia Inf Mtz).

O militar estava desaparecido desde as 23 horas do dia 10 de maio, quando a embarcação em que estava patrulhando, no Rio Paraná, foi atingida por uma embarcação clandestina que transportava produtos ilícitos. O corpo foi encontrado por equipes de resgate da operação de busca e salvamento, por volta das 05:30 horas, e conduzido para o Instituto Médico Legal de Polícia Científica de Toledo (PR).

Neste momento de consternação e pesar, solicita-se que seja concedido o respeito ao luto da família do militar, ressaltando que todo o apoio vem sendo provido aos familiares desde o acidente. As providências quanto ao velório e sepultamento também estão sendo tomadas, seguindo desejos e orientações da família.

Por fim, o Comando da 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada agradece o empenho de todos os integrantes da Força-Tarefa interagências composta por integrantes da Marinha do Brasil, Exército Brasileiro, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, das Polícias Civil, Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Paraná e da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso do Sul, que participaram das operações de busca, bem como o apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

