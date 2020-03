Coronavírus para o automobilismo

A CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo) suspendeu, por tempo indeterminado, todas as provas de automobilismo no Brasil em função da pandemia de coronavírus. A assessoria de imprensa da entidade distribuiu texto e em segunda um vídeo do presidente Valdner “Dadai” Bernardo. A medida foi seguida pela FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo), em portaria assinada pelo presidente Rubens Gatti, e pelo Automóvel Clube de Cascavel, que suspendeu todos os eventos organizados pelo clube no Autódromo Zilmar Beux. As três entidades seguirão as determinações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde do Paraná até que a crise do coronavírus tenha passado.

Relacionado