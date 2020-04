Coronavírus: idoso morre em Cianorte e Paraná registra 6ª vítima da covid-19

Um homem de 80 anos morreu por complicações relacionadas ao coronavírus em Cianorte, na região noroeste do Paraná. Ele é a sexta vítima da covid-19 no Paraná.

A informação foi confirmada pela Prefeitura de Cianorte na manhã deste sábado (4). O idoso morreu na sexta-feira (3).

O paciente estava internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa de Cianorte.

De acordo com a família, o homem de 80 anos realizou um cruzeiro nacional entre os dias 9 e 13 de março, onde provavelmente contraiu o coronavírus.

Mais mortes

Ontem (3), a Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) havia atualizado para cinco o número de mortes causadas pelo novo coronavírus.

Um homem de 37 anos morreu em Londrina, na região norte, e tornou-se o mais jovem a morrer por complicações da covid-19. Hipertenso, ele estava internado desde 26 de março.

Na última terça-feira (31), morreu um homem de 72 anos em Campo Mourão, no centro-oeste. O exame dele confirmou que ele estava infectado pelo novo coronavírus.

Um dia antes, na segunda-feira (30), outra morte pela covid-19 havia sido confirmada em Cascavel, na região oeste.

Os primeiros registros fatais do novo coronavírus no Paraná foram em Maringá, na região norte. Duas mortes foram confirmadas no dia 27 de março.

