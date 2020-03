Coronavírus faz Firás Fahs mudar a preparação para o Brasileiro de Kart

Mesmo confinado em sua residência, em Foz do Iguaçu, seguindo as orientações das autoridades de saúde em função da pandemia de coronavírus, o piloto Firás Fahs, da equipe Cellshop/SOS Proteção, segue sua preparação para o Campeonato Brasileiro de Kart. A 55ª edição da competição está prevista para de 6 a 18 de julho no Kartódromo Speed Park, em Birigui, interior de São Paulo.

Firás mudou a forma de se preparar. Ele tem realizado treinos diários no simulador, procurando aprimorar os reflexos e a concentração, e memorizar o traçado do Speed Park. Tão logo seja possível retornar às atividades de pista, Firás realizará vários treinos no circuito do Speed Park e participará das competições que antecederão o Brasileiro.

Firás Fahs treina duas horas por dia, mas diz que não é a mesma coisa de estar na pista. “No simulador você só melhora os reflexos, trabalha a concentração e assimila o traçado. É prejudicial à parte física. Na pista, você está em constante trabalho físico. Além disso, a preparação do equipamento é melhor porque você pode testar várias configurações de acertos de chassis, sabendo na prática se trará melhoras ou não. Quando não funciona, volta-se atrás ou busca um novo acerto. Mas simulador é que podemos fazer no momento”, finaliza Firás Fahs.

GP do Azerbaijão

Atendendo pedido dos organizadores, a FIA (Federação Internacional de Automobilismo) e os organizadores da Fórmula 1 adiaram o GP do Azerbaijão. A prova estava prevista para 6 de junho. Uma nova data não foi marcada, tendo a previsão de ficar para o fim da temporada.

Rodada dupla

Roger Penske, novo dono da categoria, já estuda a realização de rodadas duplas no fim do ano para que todas as provas previstas no calendário sejam realizadas.