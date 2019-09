Coritiba recebe América-MG em busca de reagir na Série B

Curitiba – Sem vencer há seis jogos e oito pontos distante da vice-liderança, posição que frequentava na tabela antes de cair de rendimento, o Coritiba recebe o América-MG neste sábado (28) disposto a iniciar a reação na Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo está marcado para as 16h30, no Couto Pereira, pela 25ª rodada.

Pelo objetivo, o Coxa aposta na renovação de ânimo com a chegada do técnico Jorginho, que estreará à frente do time paranaense neste fim de semana.

O novo comandante chegou ao Alviverde no meio da semana e ontem comandou uma atividade fechada à imprensa. Apesar do mistério, é certo que ele terá quatro reforços e três baixas para a partida.

Apresentados ontem, o atacante Kelvin e o volante Serginho estão regularizados e ficam à disposição, enquanto os meias Juan Alano e Luiz Henrique voltam de suspensão. Por outro lado, os meias Thiago Lopes e Rafinha cumprem suspensão pela expulsão na derrota por 2 a 0 para o CRB.

Apesar de estar a oito pontos da vice-liderança, o Coritiba está a apenas três do G4, que tem o CRB na quarta colocação. Vale lembrar que o Coxa tem um jogo a realizar pela competição, contra o Cuiabá, em partida que deveria ter sido realizada no meio dessa semana, mas foi adiada pela falta de condições de jogo no gramado da Arena Pantanal.