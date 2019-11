Coritiba e Sport empatam sem gols no Couto Pereira pela Série B

Em duelo na parte de cima da tabela, Coritiba e Sport empataram em 0 a 0 na noite desta segunda-feira (4), no Couto Pereira, pela 33ª rodada da Série B do Brasileirão. Paranaenses e pernambucanos seguem muito perto do acesso à Série A em 2020. O Coxa ocupa a a terceira colocação, agora com 53 pontos. O Leão mantém a vice-liderança, somando 57.

Confira a classificação da Série B do Brasileirão!

Primeiro tempo morno no Couto Pereira. O Sport teve maior posse de bola (53%), mas sem definição nas jogadas. No fim da etapa inicial, ninguém, de fato, conseguiu acertar a direção do gol.

O segundo tempo começou como terminou o primeiro: em ritmo lento. O Leão teve tímida chance aos 16: Hyuri acertou cabeceio que veio de escanteio, a bola ficou viva na área do Coxa, mas ninguém do Sport apareceu para mandar no gol. Já o Coritiba passou perto aos 32, em finalização de Thiago Lopes, mas que parou na defesa do goleiro Luan Polli. Ao apito final, o placar insistiu no zero, e as redes do Couto Pereira não foram balançadas nesta noite.