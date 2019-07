Corinthians vence o Fortaleza pela 12ª rodada da série A

Com o resultado, o time paulista chegou a 19 pontos e aparece na oitava posição da tabela de classificação da Série A. O Leão, com 14, ocupa o 14º lugar.

O jogo

No primeiro tempo da partida no Castelão, o Corinthians teve mais posse de bola, mas foi o Fortaleza quem soube aproveitar melhor as chances criadas. A equipe da casa aproveitou os espaços dados pelo Timão nas laterais e chegou ao primeiro gol aos 39 minutos. Romarinho cruzou da direita, e Osvaldo cabeceou para o meio da área. Manoel ainda tentou tirar, mas a bola entrou: 1 a 0.

Na volta do intervalo, o Corinthians passou a criar mais chances e chegou ao empate aos 21 minutos. Pedrinho cruzou e Boselli cabeceou. A bola tocou na trave, correu livre na frente da linha, e o próprio argentino chegou para empatar a partida. Logo depois, aos 25, Pedrinho deixou o dele e virou para o Timão. O meia recebeu ótimo passe de Mateus Vital, se livrou da marcação e finalizou na saída de Felipe Alves: 2 a 1. Com a vantagem no placar, o time paulista viu o Leão diminuir o ritmo e administrou o resultado. Para fechar, Danilo Avelar marcou um golaço aos 35, acertando um belo chute do meio da rua no ângulo direito de Felipe Alves.