Corinthians vence clássico contra o São Paulo pelo Brasileirão

Com casa cheia, o Corinthians levou a melhor no clássico contra o São Paulo. Na noite deste domingo, as equipes duelaram pela sexta rodada do Brasileirão e o Timão conquistou uma vitória cirúrgica por 1 a 0. No primeiro minutos de jogo, Pedrinho marcou o gol do triunfo alvinegro.

O jogo

No clássico da rodada, o 0 a 0 no placar durou pouco. Embalado pelo torcedor que encheu a Arena, o Corinthians precisou de seis minutos para balançar as redes. Após boa trama pela direita, Pedrinho arriscou da entrada da área, a bola desviou na marcação e foi morrer dentro do gol: 1 a 0. Com a vantagem, o Timão diminuiu o ritmo do jogo e se fechou bem na defesa. Sem encontrar os espaços no ataque, o São Paulo não levou perigo à meta alvinegra.

Na volta do intervalo, o duelo paulista teve poucas emoções. Mesmo com mais tempo de posse de bola, o Tricolor não conseguiu transformar o domínio em gol. Do outro lado, o Corinthians continuou com uma forte marcação durante toda a etapa complementar e segurou o resultado até o apito final.