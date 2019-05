Corinthians recebe Deportivo Lara pela ida da segunda fase

Jadson marcou três gols na goleada por 7 a 2 no Deportivo Lara em 2018

São Paulo – Pela segunda fase da Copa Sul-Americana, o Corinthians recebe o Deportivo Lara nesta quinta-feira, às 19h15, em Itaquera. O duelo terá transmissão exclusiva pelo DAZN, plataforma de streaming esportivo.

Sem dar pistas de quem mandará a campo, o técnico Fábio Carille preparou a equipe durante a semana de olho também no clássico com o São Paulo pela 6ª rodada do Brasileirão, domingo.

O Alvinegro do Parque São Jorge realizou três mudanças na lista de inscritos para esta segunda fase da Sul-Americana. Saíram Thiaguinho, Gustavo Silva e Romero para as entradas de Júnior Urso, Régis e Matheus Jesus.

Vale destacar que na primeira fase o Corinthians eliminou o Racing, na Argentina. Na ocasião, após empate por 1 a 1, mesmo placar do jogo em Itaquera, Cássio garantiu a classificação nos pênaltis.

Já o Deportivo Lara estreia hoje na competição. E chega para o duelo num momento conturbado. Nos últimos nove jogos, registrou apenas uma vitória, além de um empate e sete derrotas. A equipe venezuelana conquistou a classificação para a Sul-Americana ao não avançar de fase na Libertadores e ser um dos terceiros colocados – no grupo do Cruzeiro.

Este será o segundo ano consecutivo que as duas equipes se enfrentam por uma competição continental. Em 2018, pela fase de grupos da Libertadores, o Corinthians conseguiu duas vitórias, sendo uma delas por 7 a 2, na Venezuela. Em casa, o time brasileiro venceu por 2 a 0.