Corinthians goleia o Carlos Barbosa e conquista a Copa do Mundo do Futsal

Fotos:Christian Rizzi

Corinthians e Carlos Barbosa fizeram a grande final da COPA MUNDO DO FUTSAL SUB- 20, e foram os paulistas que levantaram a taça após golear os gaúchos pelo placar de 7 a 2. Os gols da partida foram anotados por Guilhermão (2), Daniel (2), Marcelo, João Victor e pelo goleiro Vanderson para o timão. Descontaram para a ACBF João Victor e Thomas.

Como era se se esperar de uma grande final com duas equipes qualificadas como Corinthians e ABCF, a partida começou em alta rotação, e Carlos Barbosa abriu o placar logo no inicio, com João Victor aos 01”57 segundos. Mas o corintiano Daniel empatou a partida no minuto seguinte. Mesmo sendo um jogo de muita força e marcação, dentro de quadra imperava o respeito e o bom futsal. Com tanta qualidade em quadra os gols continuaram a surgir, desta vez Thomas marcou virando o placar para o Carlos Barbosa aos 09”03 segundos. O Corinthians mostrou a força do seu ataque, o pivô Guilhermão tratou de colocar os paulistas em vantagem, pois em dois minutos fez o gol de empate e o terceiro do timão. Antes do intervalo ainda deu tempo para Daniel marcar mais um e fechar o primeiro tempo em 4 a 2 para os paulistas.

Apoiados pela sua torcida o Corinthians voltou para a segunda etapa disposto a não deixar o título escapar. Jogando com muita velocidade Marcelo tratou logo de marcar o quinto gol do Corinthians. Em desvantagem no placar Carlos Barbosa optou por usar o goleiro linha, chegava com facilidade ao ataque mas não oferecia perigo ao gol Corintiano. O goleiro Vanderson fazia boas defesas e liga rápido o contra-ataque, após uma jogada de goleiro linha da ACBF Vanderson defendeu e bateu pro gol adversário marcando o sexto gol do Corinthians, o sétimo saiu em mais uma jogada rápida que João Victor finalizou fechando o placar em Corinthians Campeão 7, Carlos Barbosa vice-campeão 2. Guilhermão foi eleito o destaque da partida.

CLASSIFICAÇÃO GERAL DA COPA MUNDO DO FUTSAL SUB-20

Campeão – Corinthians

Vice-Campeão – Carlos Barbosa

Terceiro colocado – Cerro Portenho

Artilheiro – Oscar – Cerro Portenho

Goleiro menos vazado – Guilherme – Carlos Barbosa

Destaque da competição – Daniel – Corinthians

