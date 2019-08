Corinthians e Palmeiras empatam clássico da 13ª rodada da série A

Com o resultado, o Alvinegro subiu momentaneamente para a sétima posição, com 20 pontos. Já o Verdão se mantém na vice-liderança e soma agora 28 pontos. Confira a tabela completa do Brasileirão!

O jogo

O jogo era na Arena Corinthians, mas foi o Palmeiras que começou pressionando. Aos oito, o Verdão teve boa chance com Willian. Depois de lançamento de Marcos Rocha, o camisa 29 ganhou da marcação e bateu firme para boa defesa de Cássio. Na sequência, o Timão colocou ordem na casa e abriu o placar em jogada de bola parada. Sornoza cobrou falta na medida para Manoel, que apareceu livre e fez o cabeceio certeiro direto para o fundo da meta, aos 12: 1 a 0. O gol animou o Alvinegro, que voltou a assustar aos 21 minutos. Júnior Urso experimentou o chute de fora da área, a bola desviou no meio do caminho e quase encobriu o goleiro alviverde. Já aos 26, Weverton salvou o Palmeiras após bate-rebate dentro da área.

O Verdão voltou do intervalo disposto a empatar o confronto e precisou de apenas dois minutos para estufar as redes. Deyverson colocou a bola na área, Felipe Melo foi no segundo andar e testou bonito para fazer 1 a 1. Com a igualdade no marcador, a intensidade do jogo diminuiu. Aos 28, o Palmeiras teve duas chances em sequência. Na primeira, Gómez pegou uma sobra na área e finalizou para a defesa de Cássio. No rebote, Luan chutou e mais uma vez o goleiro do Timão evitou o gol. Do outro lado, o Corinthians chegou com perigo, aos 39. Danilo Avelar bateu falta com veneno e Weverton fez a defesa. Na marca dos 48, Cássio brilhou para garantir o empate na Arena. Dudu cruzou na boa para Deyverson, que cabeceou no ângulo e obrigou arqueiro a fazer um milagre debaixo das traves.