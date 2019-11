Corinthians e Internacional ficam no empate sem gols na Arena

Corinthians e Internacional se enfrentaram neste domingo (17), na Arena, em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar das chances criadas por ambos os lados, os times não conseguiram furar as defesas e terminaram empatados por 0 a 0.

Com o resultado, o Timão chegou aos 50 pontos e está na oitava colocação. Já o Colorado, com a mesma pontuação, aparece uma posição acima, em sétimo, por causa do número de vitórias.

+ Confira a tabela completa da Série A do Brasileirão

O jogo

O Inter começou a partida criando as melhores oportunidades e já teve uma boa chance de abrir o placar aos 17 minutos. Pottker avançou pela direita sem marcação, bateu forte, mas o goleiro Cássio caiu bem para fazer a intervenção.

A melhor oportunidade para o Corinthians na etapa inicial aconteceu aos 33. Sornoza recebeu bola de Janderson, ajeitou e bateu para o gol. Mas o chute saiu fraco, e Marcelo Lomba não teve muita dificuldade para fazer a defesa.

No segundo tempo, a partida ficou lá e cá. O Corinthians chegou com muito perigo aos 24 minutos, quando a bola sobrou para Boselli na frente da área. O atacante bateu na saída do goleiro, mas viu a bola passar rente à trave.

Aos 30 foi a vez do Colorado. Nico López puxou contra-ataque e colocou na cabeça de Paolo Guerrero. O peruano desviou, mas a finalização subiu e foi por cima do gol de Cássio.