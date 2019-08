Corinthians e Goiás fazem jogo atrasado

Duelo que deveria ter sido realizado há dois meses, mas que foi adiado por conta de compromisso do time paulista na Sul-Americana, Corinthians x Goiás é o duelo isolado desta noite pela Série A do Campeonato Brasileiro, em jogo atrasado da 7ª rodada, às 19h15, em Itaquera. Para o Alvinegro, a partida significa a briga pelo topo da tabela, enquanto para o Esmeraldino o distanciamento da zona de rebaixamento. O Corinthians é o 7º colocado com 20 pontos, a quatro do G4. Já o Goiás é o 12º com 17, a sete tanto do Z4 quanto do G4. O técnico Fábio Carille deverá mandar a campo a mesma formação que empatou com o Palmeiras no domingo, enquanto Claudinei Oliveira, que vem de goleada por 6 a 1 sofrida para o líder Santos, não poderá contar com o zagueiro Yago e os meias Giovanni Augusto e Marlone, que pertencem ao Corinthians.