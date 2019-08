Corinthians e Flu iniciam quartas da Sul-Americana

São Paulo – Não é só a Copa Libertadores que está na fase decisiva com confrontos de muita rivalidade. Na Copa Sul-Americana um duelo entre equipes de bastante tradição opõe dois times brasileiros nesta quinta-feira (22). Corinthians e Fluminense abrem as quartas de final às 21h30, em Itaquera em busca de levar alguma vantagem para o jogo de volta, marcado para a próxima quinta-feira (29), no Maracanã.

O time paulista, que vive boa fase no Brasileirão, eliminou o modesto Montevideo Wanderers na fase anterior. Dono da melhor defesa da Série A, o Corinthians tenta não sofrer gols esta noite, na qual aposta em Boselli como titular no ataque, no lugar de Vagner Love.

Já o Flu, que está na zona de rebaixamento no Brasileirão, eliminou o tradicional Peñarol nas oitavas de final da Sul-Americana. Sem o técnico Fernando Diniz, demitido segunda-feira (19), o auxiliar Marcão comandará a equipe interinamente, ainda que o veterano treinador Oswaldo de Oliveira já tenha sido contratato. Marcão busca esta noite tirar o melhor de um elenco que conta com nomes como Ganso e Nenê, e a boa fase de João Pedro.