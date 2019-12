Coreógrafa russa ajuda a GR do Brasil rumo a Tóquio 2020

Rio de Janeiro – Considerada uma das melhores coreógrafas do mundo, a russa Irina Zenovisk passou uma temporada no Centro Nacional de Treinamento de Ginástica Rítmica, em Aracaju (SE), no começo deste mês. O objetivo foi de montar novas coreografias para a equipe do conjunto, que ao lado das duas ginastas do Individual (Bárbara Domingos e Natalia Gáudio), buscarão a vaga para Tóquio 2020 no Pré-Olímpico dos Estados Unidos, que será realizado em maio do próximo ano.

“A Irina Zenovisk é uma referência em coreografias na ginástica rítmica. Além de trabalhar em tempo integral com a equipe da Rússia, atua em outros países de ponta. A importância dela aqui foi imensurável para a ginástica do Brasil. Além de montar novas coreografias, veio ajustar aquelas que nós optamos por manter a base e a música”, afirmou o treinadora da seleção brasileira de conjunto e Coordenadora de Seleções da Ginástica Rítmica da Confederação Brasileira de Ginástica, Camila Ferezin.

Com apenas cinco meses até a disputa do Pré-Olímpico dos Estados Unidos, o conjunto do Brasil terá pouco tempo de descanso neste final de ano. “Nós praticamente não iremos parar. Com foco na vaga olímpica, o grupo se uniu e vamos passar o réveillon aqui mesmo em Aracaju. Logo depois, já retomamos os treinamentos. A pausa vai ser muito breve, justamente porque o nosso calendário está repleto de eventos e temos muito para evoluir”, disse Camila, adiantando que poderão ocorrer algumas mudanças na equipe, que conquistou uma medalha de ouro e duas de bronze nos Jogos Pan-Americanos Lima 2019.