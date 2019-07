Coral Encanto de Viver promove o 1º Baile Rosa no Caça e Pesca

Dentro de mais uma edição da Campanha Outubro Rosa, o Coral Encanto de Viver, de Toledo, promove o 1º Baile Rosa, com jantar dançante no salão de festas do Clube de Caça e Pesca, na noite de 11 de outubro de 2019, a partir das 20h, contando com o apoio da entidade, empresas e colaboradores.

Os objetivos da iniciativa serão promover a confraternização entre integrantes do grupo e convidados e arrecadar recursos para iniciativas voltadas à conscientização das pessoas sobre a prevenção e diagnóstico precoce do câncer, reduzindo o sofrimento de pacientes e familiares e aumentando as chances de cura da enfermidade.

O cardápio terá macarronada com três tipos de molho, galeto e saladas, a animação será de Dj Parise e os convites para o evento, ao custo de 30 reais a unidade, estão à venda da Zero Hora Conveniência e Restaurante Golden, do Centro Comercial da Catedral e do Shopping Panambi, e com dirigentes do coral. Também é solicitado litro de leite por pessoa, que será repassado às entidades beneficentes de Toledo.

Dentro de suas ações, o Coral Encanto de Viver procura a alertar a população sobre riscos de neoplasias que podem ocorrer entre mulheres e homens de toda as idades, além de jovens e crianças, com as consequências malignas que a população conhece ou deveria conhecer, visando a prevenção e/ou minimização dos males da enfermidade.

As ações do Outubro Rosa iniciaram no final do século 20, com atividades isoladas de conscientização sobre a doença, nos Estados Unidos, que aos poucos foram sendo ampliadas, até o Congresso Norte-Americano oficializar outubro como mês nacional de prevenção ao câncer de mama.

No Brasil, a primeira ação do Outubro Rosa aconteceu em 2002, no Parque Ibirapuera, em São Paulo e a partir de 2008, as campanhas foram sendo ampliadas, com participação de entidades relacionadas ao câncer de mama, com iluminação rosa de monumentos e prédios, para deixar clara a mensagem de que é preciso prevenir seus males.

O Coral Encanto de Viver foi criado em cinco de novembro de 2018, por iniciativa de grupo de senhoras, da cidade e interior, que trataram ou estão tratando diversos tipos de câncer. Conta ainda com familiares, amigos e voluntários dispostos a ajudar as pacientes e contribuir com a iniciativa, sem finalidades lucrativas.

No grupo, todos entendem que o canto no coral une as pessoas, ameniza os reflexos da grave doença e contribui para a melhora da autoestima, socialização e superação do drama. O lema do Coral é: “Sou pássaro procurado, não pelo encanto que tenho, mas pelo canto que trago!” de autoria do saudoso cantor gaúcho César Passarinho.

Os objetivos e finalidades do Coral Encanto de Viver, apoiado pelo Instituto Harmonia, portanto, são desenvolver a arte do canto em grupo, promovendo harmonia, integração, alegria e motivação, através da solidariedade e cooperação entre integrantes do grupo.

Da mesma forma, estimular o desenvolvimento da memória, a vocação musical e a postura corporal, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida, a confiança, o otimismo e a socialização de mulheres, homens, jovens e crianças, que passaram ou estão passando pelo câncer ou têm familiares enfrentando a enfermidade.

A entidade já está legalmente registrada, dispondo de CNPJ e conta bancária, para facilitar a documentação e tornar mais transparentes suas ações e operações, especialmente em ações beneficentes que contam com a colaboração de empresas e pessoas da comunidade.

Graças à essa organização, o Coral Encanto de Viver já promoveu o 1º Bazar Solidário, com os propósitos de reunir roupas, calçados e outros objetos, como vestimentas de inverno, usados mas sempre em bom estado, para a comercialização entre pessoas carentes ou de baixa renda e reversão dos valores arrecadados em atividades beneficentes da instituição, ampliando os benefícios iniciais da arrecadação e comércio de produtos indispensáveis à população de baixa renda.

Sob a regência do maestro Nelson Engelmann, os ensaios são realizados na Casa da Cultura, na Rua XV de Novembro, 1.638, em Toledo, às quartas-feiras, das 18h às 19h. Informações sobre as finalidades e ações do Coral Encanto de Viver podem ser obtidas também através de página no Facebook no nome da instituição, pelo e-mail: coralencantodeviver@gmail.com e/ou pelos telefones: 45 99800-4710, 99962-3989, 99914-7838 e 99908-6076.