Copinha: Três paranaenses estreiam hoje

Curitiba – A 51ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior começou ontem com oito partidas, mas nesta sexta-feira (3) ganha dimensão maior com a realização de 46 jogos. Serão 92 times em campo, dentre eles, três paranaenses: Athletico, Londrina e Paraná Clube. Já Coritiba e Operário, os outros representantes do Estado na competição, estrearão amanhã.

Vice-campeão em 2009, na melhor campanha do futebol paranaense na Copinha, o Athletico irá primeiro a campo às 16h15 para enfrentar o Gama-DF em Jundiaí, no Estádio Jaime Cintra, pelo Grupo 14, que conta ainda com Paulista e Rio Claro – jogam hoje às 14h.

Será a 25ª participação da equipe rubro-negra na Copa SP, e em apenas cinco delas não avançou da primeira fase. Nesta sexta-feira, fará seu jogo de número 100 na competição. No geral, o saldo é positivo nas 99 partidas disputadas. Foram 210 gols marcados, média de mais de dois tentos por jogo, e 119 gols sofridos (média de 1,2 por partida). Nas 24 participações, foram 48 vitórias, 26 empates e 25 derrotas, num aproveitamento de 57,2%.

Para este ano, o time comandado por Rafael Guanaes tem jogadores bastante conhecidos da torcida, como o zagueiro Luan Patrick, campeão mundial sub-17 com a seleção brasileira, a joia Jajá, que fechou 2019 com 14 gols em 24 jogos (apenas pelo Brasileiro Sub-20 foram 11 gols em 18 jogos), e o volante Christian e o atacante Bruno Leite, que atuaram no Paranaense 2019, além do atacante Vinícius Mingotti, que foi relacionado pelo então técnico Tiago Nunes para atuar no Brasileirão.

Depois do Gama, o Athletico enfrentará o Rio Claro na segunda-feira (6) e o Paulista na quinta-feira (9), ambos às 16h. Os dois primeiros colocado do grupo avançarão de fase para enfrentar adversários do Grupo 13 (Bahia, Primavera, Tupi e XV de Piracicaba) na próxima fase.

Paraná Clube

Equipe que teve um ano de 2019 para se esquecer no futebol de base, o Paraná Clube inicia a Copinha 2020 às 16h15 desta sexta-feira (3) contra o Nacional-AM disposto a emplacar uma campanha que incomode até os favoritos da competição. O jogo pela 1ª rodada do Grupo 6 será no Estádio Augusto Schmidt, em Rio Claro. Também estão na mesma chave Velo Clube e Red Bull Brasil, que medem forças às 17h desta sexta. Eliminado na primeira fase da Copinha e da Copa Sul Sub-19, e na semifinal do Paranaense em 2019, a Gralha vive momento de incertezas, pois com a debandada de jogadores do elenco principal, deverá utilizar diversos jogadores da base, assim como fez durante a última Série B. Na Copinha o time será comandado por Jorge Ferreira, que tem o lateral-esquerdo João como um dos destaques, sobretudo em lances de bola parada e cobranças de falta. Depois do Nacional, o Paraná Clube enfrentará o Red Bull na segunda-feira (6) e o Velo Clube na quinta-feira (9), ambos às 19h15.

Londrina

Integrante do Grupo 1 da Copinha, o Londrina estreia na competição às 19h15 desta sexta-feira (3) diante do São José-RS, no Estádio Breno Ribeiro do Val, na cidade de Osvaldo Cruz, sede da chave que conta ainda com o time anfitrião e a Ponte Preta – que também medem forças hoje, mas às 17h. Esta será a décima participação do Tubarãozinho, a terceira seguida. A melhor campanha do alviceleste paranaense foi na edição de 1994, quando perdeu a disputa do terceiro lugar para o Internacional nos pênaltis, por 3 a 1. Antes, naquele ano, havia perdido a semifinal para o Guarani, também nos pênaltis. Este ano, a equipe é comandada por Silvinho, ex-meia do Londrina que estava à frente do time sub-17, vice-campeão estadual, e agora fará sua estreia no sub-19, que foi campeão paranaense em 2019. Artilheiro da competição na campanha vitoriosa nesse estadual de base, com 21 gols – quase o dobro do segundo colocado – o atacante Juan é o destaque do Tubarãozinho, que enfrentará a Ponte Preta na segunda-feira (6) e o Osvaldo Cruz na quinta-feira (9), ambos às 19h15.