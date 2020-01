COPINHA | Paraná Clube joga por vaga à próxima fase

Líder do embolado Grupo 6 da 51ª Copa São Paulo de Futebol apenas pelos critérios de desempate, o Paraná Clube encerra sua participação na primeira fase da competição nesta quinta-feira (9), numa partida decisiva com o Velo Clube, anfitrião da chave em Rio Claro (SP). O jogo está marcado para as 19h15 e quem vencer seguirá adiante na disputa, enquanto o perdedor dará adeus à Copinha 2020. Já o empate favorece a Gralha paranaense. Na outra partida da chave, o vice-líder Red Bull enfrenta o Nacional-AM às 17h, também nesta sexta. As quatro equipes do grupo têm 3 pontos.

