COPINHA | Coritiba enfrenta São Bento por vaga nas oitavas

A Copa São Paulo de Futebol Júnior terá um dia movimentado nesta terça-feira (14), quando oito partidas definirão os últimos classificados às oitavas de final. Para o Coritiba, a disputa em busca de uma vaga entre os 16 melhores da 51ª Copinha será contra o São Bento, às 19h, no Canindé. Será o reencontro entre as equipes que avançaram aos playoffs pelo Grupo 32. No confronto que definiu quem seguiria à 2ª fase como líder, o São Bento venceu por 2 a 0, na última sexta-feira (10). Depois, na etapa seguinte, no fim de semana, o time paulista eliminou o São Caetano com uma vitória por 2 a 0, enquanto a equipe paranaense despachou o Ceará com um triunfo por 3 a 1. Nas oitavas de final, quem passar deste duelo enfrentará quem vencer de São Paulo x Santa Cruz, que está marcado para as 21h30 desta terça.

Relacionado