Copinha: Athletico desafia Corinthians, seu algoz na decisão de 2009

Curitiba – Competição de tiro curto, apesar de reunir quase 130 equipes, a Copa São Paulo de Futebol Júnior chega às quartas de final nesta sexta-feira (17), apenas 16 dias depois de iniciado. Agora, apenas oito times seguem em busca do título da 51ª edição. Dentre eles estão Athletico-PR e Corinthians, que medem forças hoje à noite, às 21h30, em Franca.

O duelo reeditará a final de 2009, quando o time paulista, maior vencedor da Copinha com 10 títulos, venceu por 2 a 1 e faturou sua sétima taça. Aquele time atleticano, comandado por Marquinhos Santos, tinha nomes que se destacam atualmente, como o goleiro Santos, que segue no Furacão e chegou à seleção brasileira, o atacante Marcelo Cirino, que deixou o Rubro-Negro paranaense ao fim da temporada passada, e o zagueiro Manoel, que em 2019 defendeu o Corinthians. O Alvinegro paulista, aliás, teve como principal contribuição para o futebol profissional o meia Jadson, autor de um dos gols naquela final de 11 anos atrás.

Nesta sexta-feira, será o terceiro confronto entre as equipes na história, com os paranaenses em busca de uma vitória inédita. O outro duelo ocorreu pela semifinal de 2012, com vitória dos paulistas por 6 a 0.

Para chegar até aqui, o Athetico venceu Gama (2 a 0), Rio Claro (4 a 2) e Paulista (5 a 1) na primeira fase, Bahia (1 (4×2) 1) na segunda, Tupi (2 a 1) na terceira e Taboão da Serra (2 a 1) nas oitavas de final.

Já o Corinthians venceu Retrô (2 a 0) e Fluminense-PI (3 a 1), e empatou com Francana (1 a 1) na primeira fase, eliminou o Cuiabá (3 a 1) na segunda, o Juventude (3 a 1) na terceira e o Mirassol (2 a 1) nas oitavas.

Desta vez, quem avançar à semifinal terá pela frente o vencedor de Botafogo (SP) x Internacional, que se enfrentarão às 19h15 desta sexta-feira (17).