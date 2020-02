Copa SP Light chega à maioridade

No próximo sábado começa a ser escrita a 18ª temporada de um dos mais tradicionais campeonatos de kart do Brasil – a Copa São Paulo Light de Kart. A competição, organizada pelo departamento de kart da Fasp, tem promoção da RBC Motorsport e, desde sua primeira edição, tem como principais objetivos oferecer aos pilotos um campeonato muito competitivo e com preços justos de participação. A primeira prova da edição 2020 do Light será disputada no Kartódromo Ayrton Senna, em Interlagos, na capital paulista.

Relacionado