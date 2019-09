Copa Paraná de Futsal dos Surdos

A cidade de Cascavel recebe neste fim de semana as disputas da 12ª Copa Paraná de Futsal de Surdos, que será realizada sábado (28) e domingo (29) nos ginásios do São Cristóvão e do CIE Alice Matelli.

A competição é organizada pela Surdovel (Associação de Surdos de Cascavel) e realizada pela Federação Desportiva dos Surdos do Paraná. A abertura oficial do evento será às 8h deste sábado no São Cristóvão.

Além da equipe anfitriã, da Surdovel, participam da competição representantes da Amesfi/Medianeira, ASPB/Pato Branco, ASL/Londrina, ASSJP/São José dos Pinhais, Assbel/Francisco Beltrão e ASC/.

Os participantes foram separados em dois grupos e os dois melhores de cada um deles farão as semifinais pelo cruzamento olímpico (1ºA x 2ºB e 1ºB x 2ªA), às 14h40 e às 15h40, no São Cristóvão, domingo. A disputa pelo bronze será às 16h40 e pelo título ás 17h40.