Copa Oeste de vôlei masculino terá última etapa no fim de semana

Cascavel – Após quatro etapas disputadas nas cidades de Toledo, Céu Azul, Foz do Iguaçu e Palotina, caberá a Cascavel, neste fim de semana, apontar a equipe campeã da 20ª edição da Copa Oeste Juvenil de Voleibol Masculino, tradicional competição utilizada por oito municípios na preparação para os Jogos Oficiais do Estado e Campeonatos Estaduais.

A equipe de Foz do Iguaçu chega para a etapa decisiva na liderança, com 44 pontos, e favorita para ficar com o título. É que somente uma improvável combinação de resultados tirará o troféu dos meninos comandados pelos técnicos Marcos Vinicius Dias Antunes e André Bellaguarda, já que Medianeira, na segunda posição, tem oito pontos a menos e Palotina, terceira colocada, está nove pontos distante.

A competição, que envolve a categoria 2003, será desenvolvida no ginásio de esportes do Colégio Estadual P. Castelo Branco, no Parque São Paulo. A programação será aberta sexta-feira (4) com São Miguel do Iguaçu x Toledo. Os donos da casa, da AABB/Cascavel, ocupam a sexta posição na classificação com 20 pontos. A estreia será contra Medianeira, às 17h de sexta-feira. No dia seguinte, os duelos serão contra Céu Azul, às 11h30, e Foz do Iguaçu, às 16h.