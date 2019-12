Copa HB20 fecha primeira temporada

A primeira temporada da história da Copa HB20 não podia terminar de forma mais espetacular que a prevista este fim de semana em Interlagos, onde a categoria fará oficialmente sua estreia no lendário autódromo paulista. Por conta do adiamento da segunda corrida do Velopark, que seria realizada no fim de outubro, mas a chuva forte não ajudou, o sábado contará com duas largadas. Na primeira, o cascavelense Caíto Carvalho (foto) sairá da pole, seguido de Fernando Júnior, Bruno Testa e Odair dos Santos/Edgar Favarin (Edgar também é de Cascavel).