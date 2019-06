Copa do Mundo: Brasil x Austrália pode encaminhar classificação

Paris – Brasil e Austrália se encontram novamente hoje na Copa do Mundo feminina, em partida que pode encaminhar a classificação das brasileiras e ao mesmo tempo deixar as australianas em maus lençóis. O Brasil vem de uma vitória na estreia sobre a seleção da Jamaica por 3 a zero.

Já a Austrália, apontada como favorita do Grupo C do Mundial, foi surpreendida pelas italianas e perdeu de virada por 2 a 1. O jogo de hoje, às 13h (de Brasília), contra o Brasil, tornou-se decisivo para elas. A seleção brasileira lidera a chave com três pontos.

Retrospecto

Nos últimos cinco anos foram nove duelos entres as duas seleções, sendo dois nos principais torneios.

As duas equipes se enfrentaram em mata-mata nas duas últimas principais competições do calendário internacional do futebol feminino: Copa do Mundo, em 2015, e Olimpíada, em 2016.

No Mundial de 2015 as brasileiras foram eliminadas pelas australianas nas oitavas de final. Em 2016, nos Jogos do Rio, foi a vez de o Brasil levar a melhor nos pênaltis na Rio 2016.

Foram 9 jogos com 2 vitórias do Brasil, 1 empate e 6 vitórias da Austrália.