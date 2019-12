Copa do Brasil: Técnico Paulo Baier já convoca a torcida do Toledo contra o Náutico

Toledo – Representante do futebol paranaense na Copa do Brasil como vice-campeão do Estado, o Toledo EC conheceu ontem (12) o adversário da estreia na Copa do Brasil 2020. Trata-se do pernambucano Náutico, que foi definido em sorteio realizado na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), no Rio de Janeiro.

O Timbu, que disputará a próxima temporada como campeão da Série C – estará na Série B, portanto -, era um dos dez possíveis adversários do Porco, que atuará em casa na partida única da primeira fase por estar pior ranqueado que o time pernambucano na CBF. Por isso, aliás, os visitantes terão a vantagem do empate no Estádio 14 de Dezembro para avançar de fase. A competição começará no dia 5 de fevereiro.

Assim, só a vitória interessará aos toledanos. E o técnico Paulo Baier já começará a estudar o rival: “É um adversário difícil, de tradição, que já frequentou a Série A. Vai ser muito complicado, mas vamos estudar eles para conseguir nosso objetivo, que é passar de fase. É uma oportunidade única para o Toledo, e por isso já convocamos o torcedor, vamos precisar muito deles incentivando. Jogaremos em casa e acreditamos nos atletas, vamos passar confiança a eles, que têm condições de passar de fase”.

Grana alta em jogo

Sobre a estratégia de jogo a ser traçada, devido à particularidade do jogo que vale muito dinheiro (são R$ 525 mil por participação na primeira fase e mais R$ 625 mil para que avançar dela), Paulo Baier diz que ainda é cedo para pensar nisso, mas que saber da força do adversário faz a pré-temporada ser intensificada. “Temos que, primeiramente, fazer a pré-temporada como estamos fazendo, dedicando-se ao máximo, condicionando-se e aprimorando o jeito que ainda quero montar a equipe. Sobre o modo que vamos jogar, tem muita coisa para acontecer ainda, tem o Paranaense por vir, primeiro, então temos que ter calma e se preparar bem para chegar o dia do jogo e estarmos todos bem, com a cabeça boa, para aí, sim, fazer um grande jogo”. Antes de enfrentar o Náutico, o Toledo deverá atuar cinco vezes pelo Paranaense, contra Cianorte (casa), União (c), PSTC (fora), Londrina (c) e Cascavel CR (fora).

Porco x Timbu

Este ano, o título da Série C animou o Náutico e o vice-campeonato paranaense empolgou o Toledo. Ambos entrarão confiantes na próxima temporada. Para o técnico Paulo Baier, qualquer detalhe fará a diferença no duelo, e por isso já começará a pensar no adversário que enfrentará apenas em fevereiro. “Desde já começaremos a estudar, principalmente, os jogadores. Vamos acompanhar porque qualquer detalhe faz a diferença, mas sempre acreditando no nosso trabalho, valorizando mais o nosso grupo, logicamente respeitando a equipe do Náutico, que é fortíssima, mas acreditando no nosso trabalho”.