Copa do Brasil: sorteio dos jogos na segunda-feira

São Paulo – Na próxima segunda-feira (22), na sede da CBF, será realizado o sorteio dos mandos de campo da Sétima Fase da Copa do Brasil de 2019.

Os semifinalistas e os confrontos já estão definidos, faltando agora saber quem joga a primeira ou segunda partida diante da torcida. O Athletico garantiu a vaga na disputa de pênaltis, quando brilhou a estrela do goleiro Santos, garantindo a equipe paranaense nas semifinais da Copa do Brasil. Foi nas penalidades também que o Inter levou a melhor sobre o Palmeiras. Grêmio e Cruzeiro foram as duas outras equipes que carimbaram a classificação. Na Arena Fonte Nova, o Imortal venceu o Bahia por 1 a 0. Enquanto no Independência, a Raposa perdeu para o Atlético-MG por 2 a 0, mas avançou na competição por ter vencido o jogo de ida por 3 a 0.

Com a definição de todos os classificados, assim ficaram as semifinais da Copa do Brasil: Grêmio x Athletico e Cruzeiro x Internacional.