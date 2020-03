COPA DO BRASIL | operário decide vaga com América-MG

O Operário Ferroviário enfrenta o América-MG nesta quinta-feira (5) pela segunda fase da Copa do Brasil 2020, em partida marcada para as 20h no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa. Nesta etapa da competição, em jogo único com mando definido por sorteio, quem vencer segue adiante.

Assim, em caso de empate o vencedor será definido nos pênaltis para enfrentar a Ferroviária-SP na terceira fase. Na estreia na Copa do Brasil 2020, o Operário venceu o Barbalha-CE por 3 a 0 fora de casa. Já o América-MG por 1 a 1 com Santos-AP e se classificou pela vantagem do empate.