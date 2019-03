Copa do Brasil: Londrina abre a 3ª fase na Paraíba

Londrina – A partida entre Botafogo-PB e Londrina, às 19h30 desta quarta-feira, marca o início da terceira fase da Copa do Brasil. Para chegar a esta altura da competição, o Tubarão eliminou de forma dramática o Paraná. Perdendo até o último minuto da partida, o Tubarão chegou ao empate com um golaço de falta de Luquinha e, posteriormente, assegurou a vaga nos pênaltis.

“Essa classificação nos ajudou muito, somos um time muito jovem, então classificar em uma partida difícil como aquela e com todo aquele drama, foi muito bom. A gente ganhou uma grande experiência para ter mais tranquilidade no decorrer do campeonato”, disse Anderson de Oliveira, atacante do Londrina.

Diferentemente dos estágios anteriores do campeonato, agora as partidas serão ida e volta. Na primeira fase, o LEC atuou longe dos seus domínios e derrotou o Americano por 2 a 1.

“Ter dois jogos tira um pouco do senso de urgência e da pressão do primeiro jogo, sabemos que não podemos nos afobar, pois terá o jogo de volta. Não perder será um bom resultado, mas queremos a vitória”, analisou o atleta de apenas 20.

A partida de quarta-feira marcará o primeiro confronto de toda a história entre as equipes. O jogo de volta está marcado para o dia 3 de abril, às 20h30, no Estádio do Café.